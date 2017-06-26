Боевики продолжают нарушать режим тишины

Российские наемные войска продолжают нарушать перемирие, периодически открывая огонь из минометов различных калибров. За прошедшие сутки воскресенье, 25 июня, противник 23 раза открывал огонь по позициям украинских защитников. В результате таких действий один украинский воин был ранен.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, относительная стабилизация наблюдается лишь на Приморском направлении. Однако на Луганщине были наиболее интенсивные обстрелы, в том числе и по артиллерии.

На приморском направлении вчера противник открывал огонь по позициям сил АТО только один раз. Сразу после полуночи боевики били из противотанкового гранатомета вблизи Павлополь.

На донецком направлении пророссийские вооруженные банды вчера 12 раз нарушали перемирие. Больше вражеских обстрелов зафиксировано в пригороде Авдеевки и северо-восточнее - в районе Каменки. Там оккупанты на протяжении прошлых суток, особенно после захода солнца, неоднократно открывали огонь по позициям украинских воинов из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, оборонительные укрепления вблизи Каменки оккупанты еще днем ​​обстреляли из 82-мм минометов. Также по одной вооруженные провокации вчера вечером было зафиксировано неподалеку Луганского, что на Светлодарск дуге, и в районе Зайцевой, где пророссийские незаконные вооруженные формирования били по нашим опорных пунктах с пехотного вооружения и БМП. А по украинским воинам, которые держу оборону у Верхнеторецком, бандиты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Там же "работал" вражеский снайпер.

На луганском направлении оевиик открывали огонь десять раз. Здесь же захватчики наиболее активно применяли и минометы. Неподалеку Новозвановка бандиты применяли противотанковые ракетные комплексы и вооружения БМП. Вблизи Новоалександровки - крупнокалиберные пулеметы. А по защитниках Попасной незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия.

Напомним, по состоянию на шесть часов вечера воскресенья, 25 июня, количество обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции существенно снизилось.