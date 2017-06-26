Безвизовым режимом с ЕС воспользовались 45 тысяч украинцев, - ГПСУ

Такие сведения сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как отмечается, 15,7 тыс. граждан воспользовались авиационным транспортом.

В свою очередь другие следовали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (16,3 тыс. граждан Украины) и Венгрией (6,4 тыс. граждан Украины).

По информации ведомства, статистическое увеличение граждан, которые в рамках безвиза направлялись в европейские страны, фиксировалось в течение выходных.

Также извсетно, что всего с начала внедрения безвизового режима с ЕС в пересечении границы было отказано 43 украинцам. Кроме того, за две недели с биометрическими паспортами границу в страны ЕС в целом пересекли 200 тысяч украинцев.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на сегодняшний день причин для приостановк безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом нет.