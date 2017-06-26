3 опасных вида водителей, с которыми вы можете столкнуться

Права купил, смартфон купил, ездить — не купил

5-7 лет назад задние стекла машин украшали наклейки с буквой "У". Сигнал о том, что водитель недавно получил права и неуверенно чувствует себя за рулем (хотя была и другая версия). Другим водителям не стоит ждать от него адекватного поведения на дороге, особенно, в плотном городском трафике. Треугольники с "У" вышли из моды, впрочем, непутевых водителей не стало меньше, а символы не утратили значение.

Смартфон в руках человека за рулем стал предупреждающим сигналом. Эксперты https://oh.ua/ua/ предупреждают: разговор по телефону в дороге снижает внимательность и скорость реакции водителя. Также как переписка в Viber, проверка писем шефа, прокладывание маршрута в навигаторе или просмотр ленты Facebook. Решая такие "неотложные" вопросы, гаджетоманы "подрезают" других водителей, тормозят их движение и иногда провоцируют аварии. Случайно, но другим от этого не легче.



Водители без страха и … страховки

"Трудности преодолеваю по мере поступления" — девиз 2 миллионов автомобилистов, которые не страхуют ни машины, ни ответственность. Водители ради экономии на страховке рискуют получить самое малое — штраф при проверке полиции 450 грн. Ведь вождение машины без полиса автогражданки для всех, кроме льготников, — нарушение закона об ОСАГО.

Стоит взглянуть на статистику полиции — в 2017 году аварий стало больше на 14%, чем в 2016 — и уходят сомнения об актуальности страхования ответственности. Полис ОСАГО, оформленный в интернете у надежной компании https://oh.ua/ua/osago/, обеспечит водителям страховую защиту. Виноват в ДТП — по счетам за тебя платит страховая, пострадал по вине другого — получишь выплату.



20 минут ужаса и дома

Водители, чье рабочее место — за рулем, приносят пользу пассажирам и, вместе с тем, портят настроение автомобилистам. Водителями маршруток управляет стремление выполнить план «продаж» и самим заработать. Для этого приходится вкалывать по 8-10 часов в день, рулить одной рукой (считая деньги другой) и нарушать правила безопасности. Нарушаешь сам — мешаешь другим.

Дорожный "знак", на который профессионалы молниеносно реагируют, несмотря на туман, дождь или снег, — потенциальный пассажир на тротуаре. Ради него водители резко перестраиваются из среднего ряда в правый, а затем — обратно. Репутация таких профессионалов безнадежно испорчена, о чем говорят их прозвища — "бешеная газель" и "всадник Апокалипсиса".