18:35 26.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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118 президентских стипендий получат украинские спортсмены и тренеры

Президент Украины Петр Пророшенко подписал указ №167 / 2017 о назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.

118 президентских стипендий получат украинские спортсмены и тренеры

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Сообщается, что в соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2006 года № 290 "О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов и поддержки паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине" Презижент постановил назначить стипендии Президента Украины выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам.

Так, согластно указу, президент назначил стипендии Президента 118 лицам, среди которых 70 спортсменов и 48 тренеров. Сумма стипендии колеблется от 5 до 15 тысяч гривен.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня президент Порошенко встретится в Париже с президентом Франции.


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