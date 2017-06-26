118 президентских стипендий получат украинские спортсмены и тренеры

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Сообщается, что в соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2006 года № 290 "О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов и поддержки паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине" Презижент постановил назначить стипендии Президента Украины выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам.

Так, согластно указу, президент назначил стипендии Президента 118 лицам, среди которых 70 спортсменов и 48 тренеров. Сумма стипендии колеблется от 5 до 15 тысяч гривен.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня президент Порошенко встретится в Париже с президентом Франции.