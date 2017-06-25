За Гужву внесут залов в понедельник, - адвокат

Утром за него будет внесен залог, после чего он выйдет на свободу. Об этом сегодня на своей страничке в Facebook сообщила его адвокат, бывший министр юстиции Елена Лукаш.

По словам защитницы задержанный передает всем привет и слова благодарности! Уже завтра будет внесен залог и в ближайшее время он будет на свободе, - написала она.

Напомним, суд над подозреваемым в вымогательстве и получении взятки главредом "Страны.uа" Игорем Гужвой состоялся 24 июня 2017 года в Киеве. Рассмотрев ходатайство стороны обвинения, Шевченковский районный суд столицы избрал для Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 544 тысяч гривен.

Как сообщил УРА-Информ, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пояснил, согласно материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры Киева, Гужва требовал и получил десять тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.