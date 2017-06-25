Во Львове остается не вывезено еще более 10,7 тонн мусора

За предыдущие сутки из города было вывезено 680 тонн отходов. Об этом сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак.

По его словам, 380 тонн мусора было вывезено по сделкам, которые перевозчики заключили ранее, и 300 тонн - по договоренностям, которые заключили после комиссии. Сейчас динамика по вывозу мусора из города улучшилась.

На сегодняшний день вывезено на 80 тонн мусора больше, чем производит город в сутки, - пояснил он, добавив, что в городе из 1237 площадок жилого фонда перенакопленными остаются 448 площадок.

Так, в Шевченковском районе города не вывезено 130 площадок, в Железнодорожном - 37, в Лычаковском - 2, во Франковском - 94, в Сиховском - 185. Очищены все площадки в Галицком районе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 июня 2017 года со Львова было вывезено более 640 тонн мусора.