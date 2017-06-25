Во Львове часть города осталась без водоснабжения

Подача воды была прекращена по причине аварии, которая произошла 24-го июня 2017-го года. Такое сообщение поступило от пресс-службы отдела по делам защиты граждан Львовской ОГА.

Так, в 19:30 на улице города Забава, 52 выявили утечку воды из водопроводной трубы. Уже вечером - в 22:00 – сотрудниками ОАО "Львовводоканал" была перекрыта подача воды для некоторой части абонентов. Когда наступило 25-е июня – восстановительные работы на объекте были продолжены.

Как сообщал УРА-Информ, н.п. Торецк по причине затопления сразу двух шахт ранее сейчас может стать жертвой техногенной катастрофы.