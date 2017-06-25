11:29 25.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина отмечает День молодежи

В Украине 25-го июня празднуют День молодежи. 

Украина отмечает День молодежи

День молодежи в нашей стране празднуют каждый год – в последнее воскресенье июня – согласно президентскому распоряжению, подписанному еще 22-го июня 1994-го года – про День молодежи. Данный праздник учредили ради оказания поддержки объединений молодежи.

Ранее же глава государства П. Порошенко в одном из своих обращений подчеркнул, что украинская молодежь всегда боролась за украинскую независимость. Следует здесь вспомнить и про Героев Крут, и про палатки студентов, установленные на Майдане, про Оранжевую революцию.

Как сообщал УРА-Информ, Украина шестого июня отметила праздник – День журналиста.


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