Украина отмечает День молодежи

День молодежи в нашей стране празднуют каждый год – в последнее воскресенье июня – согласно президентскому распоряжению, подписанному еще 22-го июня 1994-го года – про День молодежи. Данный праздник учредили ради оказания поддержки объединений молодежи.

Ранее же глава государства П. Порошенко в одном из своих обращений подчеркнул, что украинская молодежь всегда боролась за украинскую независимость. Следует здесь вспомнить и про Героев Крут, и про палатки студентов, установленные на Майдане, про Оранжевую революцию.

Как сообщал УРА-Информ, Украина шестого июня отметила праздник – День журналиста.