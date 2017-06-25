19:32 25.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о ливнях и поднятии уровней рек

В понедельник, 26 июня, в Украине практически во всей регионах синоптики прогнозируют сильные ливни, во время которых возможны шквалы.

Синоптики предупреждают о ливнях и поднятии уровней рек

При этом сильные дожди могут привести к поднятию уровней воды в реках. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на данные Укргидрометцентра, 26 июня в западных, днем и в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 метров на секунду.

На Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах местами сильные дожди. Также, по данным синоптиков, 26 июня при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Таким образом, в понедельник и вторник на реках бассейнов Днестра и Сяна в Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метр над текущими уровням, - предупредили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждали о грозе, кое-где град и шквалы 15-20 метров на секунду в Киеве и области.


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