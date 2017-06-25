14:15 25.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине женщина заблудилась в лесу

На Житомирщине женщина заблудилась в лесу.

На Житомирщине женщина заблудилась в лесу

Так, на Житомирщине женщина возрастом 59 лет внезапно заблудилась в лесу. Она отправилась в лес недавно, чтобы собрать ягод и грибов. Такое сообщение поступило от песс-службы Госпогранслужбы. Согласно сведениям ГПСУ – ближе к вечеру 24-го июня местные пограничники получили данные о том, что большая компания недавно отправилась по грибы в лес, однако в назхначенный срок из лесу не вернулась к остальным одна женщина. Пограничники передали эти данные другим работникам охраны госграниц, организовав поиск пропавшей в лесу женщины.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Ю. Луценко поведал о ситуации с лесами г. Ирпень.


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