16:39 25.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Львов за сутки избавился от 700 тонн мусора

Из н.п. Львов в течение суток было вывезено около 700-от тонн мусора.

Львов за сутки избавился от 700 тонн мусора

Так, из н.п. Львов в течение 24-ех часов было вывезено примерно 700 тонн отходов. При этом перегруженными все так же остаются примерно 36 процентов свалок мусора, где располагается примерно десять тысяч 730 тонн твердых отходов. Эти данные распространили в пресс-службе горсовета.

Максимальное число перегруженных площадок остается в Шевченковском районе, а также в Сиховском. В целом в жилфонде еще имеется 448 площадок с мусором, которые перегружены. На перегрузочных станциях есть около четырех тысяч тонн не вывезенных отходов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в н.п. Львов граждане даже перекрыли улицу – в знак протеста против не вывезенного мусора.


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