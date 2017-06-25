Количество обстрелов в зоне АТО существенно снизилось

Вместе с тем ситуация остается напряженной. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, с полуночи зафиксированы четыре факта применения боевиками оружия против украинских военнослужащих.

В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий сегодня не пострадал, - заверили в штабе, добавив, что украинские войска на вооруженные провокации не поддавались и ответный огонь не открывали.

Вместе с тем, по данным штаба, на приморском направлении боевики открывали огонь по позициям сил АТО один раз - сразу после полуночи били из станкового противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Павлополь.

В Донецкой области боевики нарушали перемирие дважды. Оба раза - северо-восточнее Авдеевки, в районе населенного пункта Каменка. Около часу дня боевики совершили обстрел одного из украинских опорных пунктов из стрелкового оружия. А через три часа обстреляли украинские укрепления из 82-мм минометов.

В Луганской области был зафиксирован один вражеский обстрел. В частности, после полудня боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в районе проведения АТО на Донбассе украинские военнослужащие обезвредили диверсионно-разведывательную группу боевиков, в результате чего были ликвидированы двое террористов, еще четверо - взяты в плен.