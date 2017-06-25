13 обстрелов совершено на мариупольском направлении

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В сообщении говорится, что на рассвете незаконные вооруженные формирования провели артиллерийские обстрелы в Водяном и Широкино. После этого обстрелы со стороны противника произошли в Павлополе, Гнутово, Талаковке и Лебединском.

По словам Мотузяника, в Талаковке и Лебединском применили минометы. Вблизи Докучаевска в Новотроицком и Богдановке боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 48 раз боевики обстрелял украинские позиции за минувшие сутки.