Во Львове из-за ливня была обесточена часть города

Так, на некоторых городских улицах по итогам ливня упавшие деревья также оборвали и провода. В итоге некоторая часть населенного пункта оказалась обесточена. Про это сообщили в местной полиции.

Вечером 23-го июня было примерно десять обращений граждан по поводу падения деревьев. При этом кроме поврежденных проводов также деревья повредили авто, что были припаркованы возле них. При этом еще не было вызовов по поводу устранения результатов грозы – отметили спасатели.

Как сообщал УРА-Информ, в столице сейчас восстанавливают снабжение газом ТЭЦ-6. В итоге два района вновь будут обеспечены горячим водоснабжением.