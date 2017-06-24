12:45 24.06.2017 | Общество | Новости
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В Венесуэле пострадали люди во время нападения на местный парламент

Группа вероятных сторонников президента Николаса Мадуро напала на здание парламента в Венесуэле.

В Венесуэле пострадали люди во время нападения на местный парламент

Об этом сообщают РИА "Новости".

В сообщении говорится, что в результате нападения были ранены четыре человека.

"В службу медицинской помощи парламента поступили четыре раненых сотрудника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Венесуэлы готово сесть за стол переговоров с властями США при условии соблюдения уважения и национального суверенитета.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на акциях протестов в Венесуэле пострадали 30 человек, один погибший.

Так, протестующие требуют его отставки и новых выборов, обвиняя лидера страны в экономическом кризисе, нехватке базовых продуктов питания, а также в росте уровня преступности.


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