В Венесуэле пострадали люди во время нападения на местный парламент

Группа вероятных сторонников президента Николаса Мадуро напала на здание парламента в Венесуэле.
Об этом сообщают РИА "Новости".
В сообщении говорится, что в результате нападения были ранены четыре человека.
"В службу медицинской помощи парламента поступили четыре раненых сотрудника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Венесуэлы готово сесть за стол переговоров с властями США при условии соблюдения уважения и национального суверенитета.
Ранее УРА-Информ сообщал, что на акциях протестов в Венесуэле пострадали 30 человек, один погибший.
Так, протестующие требуют его отставки и новых выборов, обвиняя лидера страны в экономическом кризисе, нехватке базовых продуктов питания, а также в росте уровня преступности.