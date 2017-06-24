В КНДР отрицают пытки умершего студента из США

Данную информацию передает ВВС.

В сообщении говорится, что по словам представителя Пхеньяна, студент вернулся домой "в своем нормальном состоянии здоровья". При этом раньше семья Вормбиера сообщала о том, что он впал в кому и в таком состоянии его доставили в США.

В КНДР же заявили, что факт внезапной смерти парня менее чем через неделю после его возвращения в США является для них загадкой.

Представитель КНДР также добавил, что обвинения в адрес страны в пытках студента "были безосновательными".

"Те, кто не имеет никакого представления о том, как мы гуманно рассматривали дело Вормбиера, дерзают говорить о" плохом отношении "и" пытках", - сказал чиновник КНДР.

Напомним, что Отто Вормбиеру было 23 года. Он приехал в Северную Корею зимой 2015 вместе с туристической группой, где был арестован за попытку украсть из отеля в Пхеньяне плакат с пропагандистским лозунгом.

Верховный суд Северной Кореи приговорил студента из США к 15 годам в исправительно-трудовой колонии. После суда он выступил на пресс-конференции в Пхеньяне и признал свою вину.

В июне 2017 стало известно, что Вормбиер после освобождения из-под стражи в Северной Корее вернулся в США в коме.

В Северной Корее тогда заявили, что Отто Вормбиер заразился ботулизмом и впал в кому после приема снотворного еще в прошлом году.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 19 июня в США умер студент, освобожденный из плена КНДР.