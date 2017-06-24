В Авдеевке с седьмого июня нет газоснабжения

Дело в том, что для коммунальщиков присутствует опасность. Так, снабжение газом н.п. Авдеевка отсутствует из-за того, что был поврежден подземный газопровод. Эти данные содержатся в сообщении ГСЧС.

Известно, что город не снабжается газом с седьмого июня. Именно в этот день местный газопровод оказался поврежден по итогам обстрелов террористов.

Как сообщал УРА-Информ, в пяти районах Донетчины восстановили водоснабжение. Такое сообщение ранее поступало от представителей ГСЧС. Населенные пункты начали снабжать водой уже с 20-го июня. Также был заполнен водой запасной резервуар.