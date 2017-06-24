Украина и Китай будут сотрудничать в области образования

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В сообщении говорится, что план касается олимпиад по языкам, увеличение обмена студентами и содействие открытию программ двойных дипломов.

"Совершенствование договорно-правовой базы образовательного сотрудничества, обмен информацией о проводимых в Украине и КНР политики в сфере образования, содействие изучению китайского языка в Украине и украинского в Китае и расширение прямого сотрудничества университетов - основные пункты этого плана. Думаю, что по всем этим направлениям нам удастся достичь прогресса уже в ближайшие сроки ", - добавила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Кроме того, особое внимание на заседании было сосредоточено именно на межуниверситетском отрудничестве.

"Развитие отношений между университетами является очень важным. За последние 5 лет по проведению последней подкомиссии отношения между нашими университетами значительно углубились, и это выгодно обеим сторонам. Украина имеет прочный фундамент и научные школы, занимающие первые места в мире, а университеты КНР в последнее время хорошо проявляют себя в сфере инноваций. Думаю углубление таких связей будет очень взаимовыгодным ", - сообщил министр образования КНР Чен Баошенг.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина и Китай подписали контракт на проведение работ по дноуглублению в морпорту "Южный".