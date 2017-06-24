Село в Индии назовут в честь Дональда Трампа

В оригинале название населенного пункта звучит как Trump Village.

Об этом сообщает Sulabh International Social Service Organisation.

В сообщении говорится, что решение принято накануне назначенного на конец недели визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в США.

С инициативой дать селу новое название выступили волонтеры некоммерческой организации Sulabh International, которая занимается установлением общественных туалетов.

Однако отмечается, что большая часть домов в селе построены из глиняных кирпичей, мало куда проведено электричество, не хватает питьевой воды.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Украина и Индия договорились об усилении торгового сотрудничества.