12:15 24.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Около 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды в Украине

Из-за непогоды обесточены 188 населенных пунктов в 6 областях Украины.

Около 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В собщении говорится, что 23 июня в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 188 населенных пунктов в 6 областях".

Отмечается, что обесточивание произошло во Львовской (82), Одесской (58), Хмельницкой (20), Тернопольской (19), Кировоградской (6) и Волынской (3) областях.

В соответсутвующих службах сообщают, что к восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ранее УРА-Информ сообщал, что дожди с грозами охватят Украину в связи с прогнозом метеорологов. 


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