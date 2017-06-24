На Луганщине террористы пытались пойти в наступление

Так, террористы около Желобки пробовали пойти в наступление. Эти данные уже распространили представители одной из механизированных бригад ВСУ. Согласно этим данным – за день до т.н. "хлебного перемирия" террористы решили провести новую провокацию.

Так, примерно в полдень пропутинские силы приступили к активным обстрелам позиций 93-ей механизированной бригады – около н.п. Крымское,на Луганщине. Также около н.п. Желобка боевики собрали вооружение и технику. Боевики пробовали пойти в наступление, однако вскоре вынуждены были отступить.

Как сообщал УРА-Информ, в течение суток в местах проведения АТО ни один силовик не был травмирован.