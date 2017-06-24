20:29 24.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине в течение десяти дней погибло восемь детей

Правоохранители Киевщины просят взрослых более тщательно заботиться про безопасность детей.

На Киевщине в течение десяти дней погибло восемь детей

Так, в последние десять дней зафиксирована гибель восьми детей. Произошло семь разных ЧП, в которых участвовали дети – сообщили в Нацполиции региона. Пострадавшим было от двух и до 13-ти лет.

Также известно, что трое детей во время отдыха утонули в разных водоемах, а также еще четверо детей умерли, попав под авто. 13-летний ученик школы решил покончить с собой. Также часто фиксируют случаи травмирования детей в тот момент, когда они оставались на дороге в одиночестве или в помещении.

Как сообщал УРА-Информ, в Венесуэла по итогам нападения на парламент страны были травмированы люди. В частности, четверо активистов получили разные ранения.


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