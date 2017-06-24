15:35 24.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черниговщине военные ученые испытали беспилотник

На Черниговщине работниками научно-испытательного центра ВСУ был испытан беспилотник.

На Черниговщине военные ученые испытали беспилотник

Так, уже была завершена практическая фаза испытаний нового авиакомплекса под названием "Fly Eye". Тесты были проведены в полевых условиях – ради того, чтобы доказать заявленные его характеристики.

Беспилотник этот изготовили на предприятии "ЧЕЗАРА" – согласно схемам компании из Польши. Также к тестам были привлечены служащие из Сухопутных войск ВСУ, а также иных научных институтов, которые работают при Минобороны. В условиях "поля боя" этот беспилотник хорошо себя зарекомендовал.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Индия изъявила желание приобрести беспилотники у США.


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