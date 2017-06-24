48 раз боевики обстреляли украинские позиции за минувшие сутки

Об это стообщает пресс-центр штаба АТО.

В сообщении говорится, что российско-террористические бандформирования не прекращают обстреливать подразделения сил АТО ни днем, ни ночью, в том числе 14 раз обстрелы происходили с артиллерии, что строго запрещены минскими соглашениями.

Учитывая количество и интенсивность вражеских обстрелов, сложной ситуация остается на Луганском направлении.

Сообщается, что менно этот участок линии соприкосновения стал эпицентром огневой активности противника, о чем свидетельствуют 27 зафиксированных в течение минувших суток фактов применения противником оружия. В районе Бахмутской трассы незаконные вооруженные формирования неоднократно накрывали плотным огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, 122 мм артиллерии позиции украинских воинов вблизи Крымского. Кроме того, уже вечером боевики открывали огонь из минометов по нашим опорных пунктах неподалеку Новотошковского, Новоалександровки, Новозвановки, Счастья и Попасной. Также в течение дня с пехотного вооружения бандиты били в районе Лобачева, Донца и Нижнетеплого.

Отмечается, что вследствие вражеских обстрелов двое бойцов сил АТО вчера получили ранения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что линию разграничения в зоне АТО более пересекли 45 тыс человек за сутки.