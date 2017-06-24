21:30 24.06.2017 | Общество | Новости
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27 многоэтажек Лондона не прошли тест на пожарную безопасность

27 жилых многоэтажек в 15-ти районах Англии признаны не соответствующими требованиям пожарной безопасности.

27 многоэтажек Лондона не прошли тест на пожарную безопасность

Об этом сообщает  ВВС Украина .

Отмечается, что фасады этих домов облицованы огнеопасным материалом.

Ранее власти срочно эвакуировали жителей 650 квартир в пяти жилых башнях в лондонском районе Камден. Такое решение приняли из-за опасений по поводу несоответствия облицовки зданий требованиям пожарной безопасности.

Как выяснилось, облицовка пяти многоэтажек в Камдене то же самое, что и в многоэтажном доме Гренфелл-Тауэр, где в результате пожара погибли по меньшей мере 79 человек.

В муниципальном совете лондонского района Камден сообщили, что в зданиях проведут работы по замене облицовки.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве горела многоэтажка.


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