27 многоэтажек Лондона не прошли тест на пожарную безопасность

Отмечается, что фасады этих домов облицованы огнеопасным материалом.
Ранее власти срочно эвакуировали жителей 650 квартир в пяти жилых башнях в лондонском районе Камден. Такое решение приняли из-за опасений по поводу несоответствия облицовки зданий требованиям пожарной безопасности.
Как выяснилось, облицовка пяти многоэтажек в Камдене то же самое, что и в многоэтажном доме Гренфелл-Тауэр, где в результате пожара погибли по меньшей мере 79 человек.
В муниципальном совете лондонского района Камден сообщили, что в зданиях проведут работы по замене облицовки.
Госинспекция по техногенной безопасности страны приняла решение привести к стандартам Европы нормы пожарной безопасности. Это было сделано в связи с постоянно поступающими обращениями от представителей среднего и малого бизнеса, а также в связи с замечаниями специалистов, работающих в сфере пожарной безопасности.