Военный насмерть подорвался на взрывчатке в зоне АТО

Происшествия произошли в районе Светлодарской дуги.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

В сообщении говорится, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, два военнослужащих получили ранения во время обстрела.

В то же время, по его словам, вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых впоследствии скончался в больнице.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера в драке погиб ветеран АТО Сергей Олейник.