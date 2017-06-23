14:31 23.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Военный насмерть подорвался на взрывчатке в зоне АТО

Двое украинских военнослужащих в течение минувших суток получили ранения в результате боевых действий в зоне АТО, еще один военный насмерть подорвался на неизвестном взрывном устройстве

Военный насмерть подорвался на взрывчатке в зоне АТО

Происшествия произошли в районе Светлодарской дуги.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

В сообщении говорится, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, два военнослужащих получили ранения во время обстрела.

В то же время, по его словам, вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых впоследствии скончался в больнице.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера в драке погиб ветеран АТО Сергей Олейник.


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