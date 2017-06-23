16:10 23.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове прорвало теплосеть

Во Львове сейчас по итогам прорыва теплосети 21 дом все еще остается без горячего водоснабжения.

Во Львове прорвало теплосеть

Так, от прорыва теплосети пострадали здания Сиховского района города. Это был уже повторный прорыв теплосети – передали сегодня – 23 июня – в “Львовтеплоэнерго”. Согласно данным – ремонтники уже приступили к устранению прорыва трубопровода на проспекте Красной Калины.

Известно, что начиная с мая месяца в указанном районе велись испытания теплосети. Горячую воду вновь стали подавать жителям после завершения проверки. Но 21-го июня на трубопроводе на Красной Калины возник разрыв, потому подавать жителям горячую воду на время перестали.

Как сообщал УРА-Информ, ранее был прорыв теплосети в районе Киева – Оболонь.


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