Во Львове прорвало теплосеть

Так, от прорыва теплосети пострадали здания Сиховского района города. Это был уже повторный прорыв теплосети – передали сегодня – 23 июня – в “Львовтеплоэнерго”. Согласно данным – ремонтники уже приступили к устранению прорыва трубопровода на проспекте Красной Калины.

Известно, что начиная с мая месяца в указанном районе велись испытания теплосети. Горячую воду вновь стали подавать жителям после завершения проверки. Но 21-го июня на трубопроводе на Красной Калины возник разрыв, потому подавать жителям горячую воду на время перестали.

Как сообщал УРА-Информ, ранее был прорыв теплосети в районе Киева – Оболонь.