20:33 23.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за сутки ни один силовик не пострадал

По итогам обстрелов террористов на востоке в местах, где проводится АТО, за сутки среди силовиков раненых не было.

В зоне АТО за сутки ни один силовик не пострадал

Эту информацию сегодня распространили в пресс-центре штаба АТО. Согласно этим данным – ни один из силовиков за последние 24 часа по итогам обстрелов не пострадал.

Обстановка же в зоне АТО сейчас все такая же напряженная – на некоторых участках – растет активность вражеской артиллерии. Со старта этих суток террористы обстреливали силовиков 18 раз.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Попасная вскоре будет открыта специальная база – для наблюдателей ОБСЕ. Открытие базы анонсировал Александр Хуг. Открыть базу планируют 24-го июня.


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