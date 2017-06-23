В зоне АТО за сутки ни один силовик не пострадал

Эту информацию сегодня распространили в пресс-центре штаба АТО. Согласно этим данным – ни один из силовиков за последние 24 часа по итогам обстрелов не пострадал.

Обстановка же в зоне АТО сейчас все такая же напряженная – на некоторых участках – растет активность вражеской артиллерии. Со старта этих суток террористы обстреливали силовиков 18 раз.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Попасная вскоре будет открыта специальная база – для наблюдателей ОБСЕ. Открытие базы анонсировал Александр Хуг. Открыть базу планируют 24-го июня.