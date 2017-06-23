16:39 23.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине учится две тысячи студентов из Китая

В нашей стране на данный момент на обучении находятся примерно две тысячи студентов КНР.

В Украине учится две тысячи студентов из Китая

Так, в Украину на обучение ранее прибыли около двух тысяч студентов из КНР. Такое заявление сделала сегодня – 23 июня – Л. Гриневич – министр образования. Согласно ее словам – по итогам форума ректоров вузов Китая и Украины, состоявшегося в 2012-ом году, 67 украинских вузов договорились с китайскими предприятиями и учебными заведениями относительно сотрудничества.

В процессе внедрения этих договоренностей будут осуществлять научные обмены, а также проводить конференции. Китайские студенты все чаще проявляют заинтересованность в украинским образовании – подчеркнула Гриневич.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Мариуполь вскоре все школы сделают украиноязычными.


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