В Украине учится две тысячи студентов из Китая

Так, в Украину на обучение ранее прибыли около двух тысяч студентов из КНР. Такое заявление сделала сегодня – 23 июня – Л. Гриневич – министр образования. Согласно ее словам – по итогам форума ректоров вузов Китая и Украины, состоявшегося в 2012-ом году, 67 украинских вузов договорились с китайскими предприятиями и учебными заведениями относительно сотрудничества.

В процессе внедрения этих договоренностей будут осуществлять научные обмены, а также проводить конференции. Китайские студенты все чаще проявляют заинтересованность в украинским образовании – подчеркнула Гриневич.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Мариуполь вскоре все школы сделают украиноязычными.