В Попасной откроют базу для наблюдателей ОБСЕ

Так, 24-го июня А. Хуг, а также другие наблюдатели ОБСЕ торжественно откроют патрульную базу, которая предназначена специально для миссии ОБСЕ. Про это сегодня передали в пресс-службе миссии.

Также в 15-ть часов дня 24-го июня будет проведен брифинг при участии А. Хуга. При этом члены миссии также подчеркнули, что миссия не несет ответственности за безопасность, а также за допуск на мероприятие работников СМИ. Также известно, что ранее Хуг сообщал о состоянии шока, в котором пребывают члены миссии по итогам нападения на них террористов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хуг сообщал, что сейчас на Донбассе трудятся 565 членов миссии ОБСЕ.