15:39 23.06.2017 | Общество | Новости
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В Италии прошли массовые протесты против запрета на ночную продажу алкогольных напитков

Итальянцы вышли на улицы из-за намерений власти ввести ночные запреты на продажу алкогол

В Италии прошли массовые протесты против запрета на ночную продажу алкогольных напитков

Об этом сообщает УНН.

В сообщении говорится, что 21 июня в городе Турин прошла акция протеста против запрета ночной продажи алкоголя.

Отмечается, что такая акция протеста продолжалась до ночи и сопровождалась присутствием большого количества сотрудников полиции.

По новым правилам, спиртное нельзя будет продавать и употреблять за пределами питейных заведений с 20.00 до 6 утра.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в КГГА опровергли отмену решения о запрете продажи алкоголя в ночное время.


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