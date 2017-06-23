В Италии прошли массовые протесты против запрета на ночную продажу алкогольных напитков

Об этом сообщает УНН.

В сообщении говорится, что 21 июня в городе Турин прошла акция протеста против запрета ночной продажи алкоголя.

Отмечается, что такая акция протеста продолжалась до ночи и сопровождалась присутствием большого количества сотрудников полиции.

По новым правилам, спиртное нельзя будет продавать и употреблять за пределами питейных заведений с 20.00 до 6 утра.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в КГГА опровергли отмену решения о запрете продажи алкоголя в ночное время.