В Германии будут следить за перепиской в мессенджерах

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, спецслужбы будут устанавливать программы для надзора за онлайн-перепиской в мессенджерах вроде Skype или WhatsApp.

При этом немецким следователям по уголовным делам также будет разрешено применение шпионского программного обеспечения.

По информации издания, соответствующие сообщение они смогут перехватывать еще с компьютера отправителя, до того, как они будут закодированы.

"Сейчас наблюдается, что преступники используют зашифрованные каналы коммуникации. Органам власти все сложнее становится раскрывать самые тяжелые преступления", - отметил федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер.

Тем не менее оппозиция в парламенте раскритиковали данный закон за нарушение фундаментальных прав человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение СНБО о запрете российских Интернет-ресурсов принято исключительно в рамках национальной безопасности.