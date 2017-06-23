11:15 23.06.2017 | Общество | Новости
100168386:labazovych

В Германии будут следить за перепиской в мессенджерах

Приветельство Германии приняло законопроект, разрешающий спецслужбам следить за перепиской граджан в мессенджерах 

В Германии будут следить за перепиской в мессенджерах

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, спецслужбы будут устанавливать программы для надзора за онлайн-перепиской в мессенджерах вроде Skype или WhatsApp.

При этом немецким следователям по уголовным делам также будет разрешено применение шпионского программного обеспечения.

По информации издания, соответствующие сообщение они смогут перехватывать еще с компьютера отправителя, до того, как они будут закодированы.

"Сейчас наблюдается, что преступники используют зашифрованные каналы коммуникации. Органам власти все сложнее становится раскрывать самые тяжелые преступления", - отметил федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер.

Тем не менее оппозиция в парламенте раскритиковали данный закон за нарушение фундаментальных прав человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение СНБО о запрете российских Интернет-ресурсов принято исключительно в рамках национальной безопасности.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив