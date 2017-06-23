В Германии будут следить за перепиской в мессенджерах

Приветельство Германии приняло законопроект, разрешающий спецслужбам следить за перепиской граджан в мессенджерах
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Таким образом, спецслужбы будут устанавливать программы для надзора за онлайн-перепиской в мессенджерах вроде Skype или WhatsApp.
При этом немецким следователям по уголовным делам также будет разрешено применение шпионского программного обеспечения.
По информации издания, соответствующие сообщение они смогут перехватывать еще с компьютера отправителя, до того, как они будут закодированы.
"Сейчас наблюдается, что преступники используют зашифрованные каналы коммуникации. Органам власти все сложнее становится раскрывать самые тяжелые преступления", - отметил федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер.
Тем не менее оппозиция в парламенте раскритиковали данный закон за нарушение фундаментальных прав человека.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение СНБО о запрете российских Интернет-ресурсов принято исключительно в рамках национальной безопасности.