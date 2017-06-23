В четверг на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих - ВИДЕО

За прошедшие сутки боевики совершили 29 обстрелов в зоне проведения Антитеррористической операции. В результате таких действий ранения получили двое украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, обстановка на Донбассе остается без резких изменений. При этом, трижды оккупанты осуществляли обстрелы, применяя запрещенные пунктами Минских соглашений минометы.

Так, на Приморском направлении зафиксировано 13 обстрелов. Тут позиции в окрестностях Широкино боевики обстреливали из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия, позиции вблизи Марьинки и Павлополя – из минометов калибра 82 мм и пехотного вооружения, обстрелам подвергались также позиции ВСУ в районах Гнутово и Лебединского. Кроме того, боевики обстреливали жилые кварталы Марьинки из минометов, в результате чего была ранены местная жительница.

На Донецком направлении боевики совершили 5 обстрелов позиций сил АТО в южном и юго-восточном предместьях Авдеевки с применением гранатометов, стрелкового вооружения, вооружения БМП, зенитных установок, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении обстрелам боевиков подвергались позиции ВСУ вблизи Крымского – боевики применяли минометы калибра 120 мм и другое, менее мощное, вооружение, в районе Новоалександровки, Донца и Троицкого – боевики применяли преимущественно пехотное вооружение. Кроме того, боевики вели обстрелы позиций сил АТО в окрестностях Счастья, Желтого и Лобачево.

Напомним, Ирина Геращенко вчера сообщила, что на сегодняшний день на неподконтрольных Украине территориях Донбасса сильно возросло количество заложников. У боевиков сейчас находится 132 украинца.