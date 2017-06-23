У берегов Гватемалы произошло сильное землетрясение

В ночь на пятницу, 23 июня, в акватории Тихого океана возле побережья Гватемалы произошло мощное землетрясение.
Магнитуда подземных толчков составила 6,6 баллов. По данным Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук, толчки ощущались в 67 километрах к югу от города Эскуинтла.
Эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 13.69 градуса северной широты и -90.82 градуса западной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "сильное", - пояснили эксперты.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, такое же по силе землетрясение произошло в Гватемале 15 июня. Тогда погибли пять человек, еще семь получили ранения.