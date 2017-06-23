Совет Европы возьмет под свой контроль дело об исчезновении донецкого журналиста

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

В сообщении говорится, что информация передана в Платформы от Международной и Европейской федераций по представлению Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Согласно сообщению, журналист 3 июня 2017 пропал без вести в Донбассе. С тех пор не отвечал на телефонные звонки, его квартиру в Донецке было ограблено, профессиональный ноутбук исчез.

В отчетах также отмечается, что Асеев пропал без вести в тот день, когда ему следовало отправлять материал на Радио Свобода.

Ранее УРА-Информ сообщал, что депутаты Европарламента посетят Донбасс.