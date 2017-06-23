Россия хочет вернуть останки советских солдат из Польши

Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что Нилов заявил о желании вернуть останки дедов и отцов с польской земли в Россию. Он предложил эксгумировать их с почестями, а Россия, в свою очередь, найдет возможность разместить новые кладбища.

Напомним, что польский сейм в четверг проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Международный суд Организации Объединенных Наций обязал Россию обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа.