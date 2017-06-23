Ризаненко раскритиковал Генпрокуратуру за конфискацию Одесского НПЗ

Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочей встречи народных депутатов - членов СКК ВРУ по вопросам приватизации и руководства Фонда государственного имущества Украины, которая прошла в четверг в Киеве.

По словам Ризаненко, действия Генпрокуратуры в отношении Одесского НПЗ - "очередная пиар акция".

В то же время, в ходе встречи народный депутат отметил, что значительным достижением Фонда является восстановление работы Одесского припортового завода и "напряженная работа в направлении его приватизации". Кроме того, Ризаненко высоко оценил "профессиональную работу" Фонда госимущества в вопросах возвращения государству имущественного комплекса Запорожского титано-магниевого комбината и смены руководства ЗТМК.

Напомним, согласно биографии народного депутата, в 2005 – 2006 гг. Ризаненко был членом совета директоров компании ОАО "Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" (Верхняя Салда, Россия) – компании по производству титана и изделий из него, предназначенных для мировой аэрокосмической отрасли. В этот период корпорацией владела компания "Ренова" российского олигарха Виктора Вексельберга, затем она стала частью госкорпорации "Ростех".

Кроме того, с 2005 по 2007 гг. он также работал в российской компании "Ренессанс Капитал" директором управления инвестиционно-банковской деятельности, ответственным за горно-металлургический сектор.

Ранее сообщалось, что народный депутат Павел Ризаненко был задержан при управлении автомобилем Porsche Cayenne в нетрезвом состоянии. Кроме того, образом жизни, активами и имуществом парламентария заинтересовалось НАЗК и НАБУ. В частности, НАБУ расследует уголовное производство №52017000000000093 по факту декларирования Ризаненко недостоверной информации о приобретенных им квартирах. Детективы выяснили, что Ризаненко в 2011 году купил две квартиры и в декабре того же года продал их. Депутату вменяется то, что он не задекларировал владение этой недвижимостью.