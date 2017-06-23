09:59 23.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция изъяла у жителя Ровно десять килограммов янтаря

В городе Ровно сотрудники полиции задержали мужчину, который в сумке вез десять килограммов янтаря.

Полиция изъяла у жителя Ровно десять килограммов янтаря

Правоохранители изъяли солнечный камень, а мужчину задержали. Как сообщает в пятницу, 23 июня, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, янтарь находился в клетчатой сумке, при поверхностном осмотре которой, было обнаружено янтарь-сырец весом десять килограммов.

Сейчас эксперты устанавливают стоимость изъятого камня, а полиция Ровенской области открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Приобретение, хранение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НАБУ проводит обыски в деле о незаконном обороте янтаря у исполняющего обязанности председателя Госгеонедр Борислава Розенблатта. По данным следствия, Розенблат лоббировал интересы отдельного предприятия и должен был решить вопрос с получением лицензии на добычу янтаря. При этом разрешительные документы на добычу янтаря выдает только Государственная служба геологии и недр Украины.


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