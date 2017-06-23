Львову угрожает лептоспироз, туберкулез и гепатит - Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба также предупреждает, что из-за огромного скопления мусора городу угрожает распространение кишечных инфекций. Об этом в четверг, 22 июня, после осмотра города, заявили сотрудники ведомства.

По их данным, угроза возникла в связи с усиленным размножением переносчиков заболеваний и повышением температуры.

При участии полиции были проведены рейдовые обследования контейнерных площадок Львова. Мы обнаружили, что 335 из 1229 существующих площадок были переполнены мусором, также зафиксированы признаки длительного не вывоза мусора.

Были также взяты

пробы воздуха и грунта, которые показали превышение граничного содержания загрязняющих веществ таких как аммиак и сероводород в атмосферном воздухе на семи площадках во Франковском, Галицком, Сиховском и Шевченковском районах, - рассказали сотрудники ведомства, добавив, что на пяти площадках было установлено несоответствие грунта требованиям санитарного законодательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил, что власти Львова должны решить вопрос вывоза мусора из города в ближайшие две недели.