Киевский суд арестовал депутата Хмельницкого облсовета

Суд арестовал чиновника, а в виде альтернативы, обвиняемому предложено внести залог в сумме 505 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, чиновник обвиняется в получении взятки в размере 50 тысяч долларов.

За эти деньги задержанный обещал способствовать возобновлению контракта с директором коммунального учреждения образования и финансированию капитальных расходов указанного заведения в размере более 20 миллионов гривен, в том числе для строительства спортивного зала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 июня полиция задержала депутата в момент получения неправомерной выгоды. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины "Мошенничество" и "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".