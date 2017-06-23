05:00 23.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевский суд арестовал депутата Хмельницкого облсовета

Соломенский районный суд города Киева в четверг, 22 июня, избрал меру пресечения депутату Хмельницкого областного совета.

Киевский суд арестовал депутата Хмельницкого облсовета

Суд арестовал чиновника, а в виде альтернативы, обвиняемому предложено внести залог в сумме 505 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, чиновник обвиняется в получении взятки в размере 50 тысяч долларов.

За эти деньги задержанный обещал способствовать возобновлению контракта с директором коммунального учреждения образования и финансированию капитальных расходов указанного заведения в размере более 20 миллионов гривен, в том числе для строительства спортивного зала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 июня полиция задержала депутата в момент получения неправомерной выгоды. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины "Мошенничество" и "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".


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