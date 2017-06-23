Из Львова начали вывозить мусор

Сегодня утром состоялось совещание у председателя областной администрации Олега Синютки по этому вопросу. После чего город начали очищать от бытовых отходов.

Об этом сообщила пресс-службе Львовской ОГА. При этом в администрации заверили, что накануне областные власти готовы за 20 дней очистить Львов от мусора, а также вывозить мусор на постоянном основании.

В свою очередь вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко подтвердил на своей страничке в Facebook, что с сегодняшнего дня во Львове начнется вывоз мусора. Накопившиеся 6500 тонн отходов начнут вывозить из мусорных площадок на полигоны области, указанные в предварительно подписанном меморандуме, - пояснил он, добавив, что перевозчики обещают завершить вывоз мусора из Львова в течение двух недель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на улицах Львова накопилось 11 тысяч тонн отходов. Власти пока скрывают, куда именно будут вывозить бытовые отходы из столицы Западной Украины.

На прошлой неделе власти Львова попросили Кабмин признать город зоной экологического бедствия из-за проблем с вывозом мусора.