Дожди с грозами охватят Украину

Жарко и сухо будет только на юге и востоке. Таким образом синоптики обещают сегодня утром днем кратковременные дожди с грозами, в западной части местами сильный дождь, град и шквалы 15-22 метров на секунду. Ветер юго-западный, 5-10 метром на секунду. Температура днем удержится в пределах 23-28 градусов.

В Киеве сегодня днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 14-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов.

На западе страны дождь, местами сильный, гроза, кое-где град. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 20-29 градусов выше нуля

В северных областях днем возможен кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью удержится в пределах 11-17 теплых градусов. Днем потеплеет до 22-28 градусов.

В центре страны в пятницу днем кратковременный дождь, местами грозы. Ночная температура воздуха составит 11-17 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

На востоке страны сегодня сухо и жарко. Ночью температура воздуха составит 11-17 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-29 градусов.

На юге Украины также синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-19 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-32 градуса.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью также составит 14-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.