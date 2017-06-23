03:00 23.06.2017 | Общество | Новости
100168324:labazovych

Билл Гейтс стал богатейшим американцем по версии Forbes

Американский предприниматель, филантроп и один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс возглавил список самых богатых жителей США. Об этом стало известно из обнародованного ежегодного рейтинга издания Forbes.

Билл Гейтс стал богатейшим американцем по версии Forbes

Так, состояние господина Гейтса, проживающего в штате Вашингтон оценивается в 88,9 млрд.долларов.

В связи с этим он может обойти в списке самых богатых американцев создателя Microsoft — за прошедший год акции Amazon выросли в цене почти на 50%.

В свою очередь второе место закрепил за собой основатель американской интернет-компании Amazon Джефф Безос, с состоянием в 85,2 млрд долл.

А вот третьим самым богатым признан Уоррен Баффет из Небраски, который имеет 76,2 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях американский президент Дональд Трамп опубликовал декларацию о своих доходах в 2016 году. Так, одни только гольф-клубы принесли еиу более 288 млн. долларов.


Читайте также:

  • В среду, 16 сентября, президент Украины Петр Порошенко провел скайп-конференцию с бизнесменом и меценатом Биллом Гейтсом, благотворительный фонд которого занимается поддержкой борьбы с полиомиелитом в мире.

  • Ю Южен не нуждается в том, чтобы ежедневно ходит на работу - ее состояние перевалило за миллион благодаря своевременным вложениям средств в недвижимость. Однако, деньги не разбаловали женщину: каждое утро она встает в 3 утра, чтобы мести улицы. В должности дворника она получает 1420 юаней в месяц (около 220 долларов). Причина, по которой Ю делает это - показать своим детям, как важно работать, а не бездельничать. И детишки трудятся, кстати. За последние 14 лет Южен ни разу не опоздала на работу. И лишь однажды отпросилась на три дня, чтобы поприсутствовать на похоронах свекрови.

  • Бой чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко против Джейсона Сосы стал самым рейтинговым боксерским событием США.

  • Министерство финансов Соединенных Штатов Америки усилило санкции против физических лиц и организаций из российской Федерации.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив