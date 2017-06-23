Билл Гейтс стал богатейшим американцем по версии Forbes

Так, состояние господина Гейтса, проживающего в штате Вашингтон оценивается в 88,9 млрд.долларов.

В связи с этим он может обойти в списке самых богатых американцев создателя Microsoft — за прошедший год акции Amazon выросли в цене почти на 50%.

В свою очередь второе место закрепил за собой основатель американской интернет-компании Amazon Джефф Безос, с состоянием в 85,2 млрд долл.

А вот третьим самым богатым признан Уоррен Баффет из Небраски, который имеет 76,2 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях американский президент Дональд Трамп опубликовал декларацию о своих доходах в 2016 году. Так, одни только гольф-клубы принесли еиу более 288 млн. долларов.