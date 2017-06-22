В Винницкой области мошенники предлагали взятки следователю - ФОТО

Злоумышленники предлагали 1,5 тысячи долларов за закрытие уголовного дела против их знакомого. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, аферисты были задержаны сотрудниками внутренней безопасности Национальной полиции Украины и областной полиции в Винницкой области.

В полиции рассказали, что было открыто уголовное дело против жителя Полтавы за совершение мошеннических действий. Посредники предложили 25-летнему следователю полиции Хмельника взятку, чтобы тот закрыл дело.

Однако старший лейтенант полиции сообщил об этом руководству. Задержали аферистов в служебном кабинете следователя во время передачи денег. Деньги были изъяты в качестве вещественного доказательства, а подозреваемый и его знакомые задержаны.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восемь лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины задержала в Житомире депутата районного совета на попытке подкупа полицейского для прикрытия нелегальной добычи янтаря.