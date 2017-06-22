В среду на Донбассе ранен один военный, еще один получил боевую травму

Всего за сутки противни 35 раз открывал огонь в зоне прорведения антитеррористической операции, в том числе 5 раз били из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате таких действий один военнослужащий ВС Украины получил ранения, еще один украинский воин - боевое травмирование.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на приморском направлении вчера боевики 14 раз применяли оружие против позиций ВСУ. В течение дня не ыбло замечено использования артиллерии крупного калибра.

Вместе с тем из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь по украинским опорным пунктам, расположенных в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Марьинки и Красногоровки. Под вражеский огонь также попала Старогнатовка. Тут вечером боевики из миномета калибра 120 мм обстреляли украинские позиции возле Лебединского.

На донецком направлении противник шесть раз открывал огонь по позициям ВСУ. Почти все обстрелы осуществлены в темное время суток. В частности, из мощных танковых пушек противник стрелял в районе Каменки и Опытного.

Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики обстреливали опорные пункты ВСУ возле Песков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных модификаций в южном пригороде Авдеевки. А в районе Зайцево они били из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении утром и днем в среду используя артиллерию в районе Крымского и Трехизбенки, враг до конца суток запрещенного вооружение не использовали. Однако из минометов калибра 82-мм они вели огонь вблизи Троицкого и Новоалександровки. По украинским позициям возле Крымского боевики били из противотанкового ракетного комплекса. Также под огнем НВФ оказались укрепления ВСУ в районе Новозвановки, Станицы Луганской, Валуйского и Желтого. Там открывался огонь большей частью из пехотного вооружения, на отдельных участках - из БМП.

Напомним, в Минске в среду, 21 июня, было договорено, что режим тишины на Донбассе продлится до 31 августа 2017 года.