18:40 22.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове доцента ВУЗа поймали на взятке

В Харькове разоблачили преподавателя, который требовал взяттку со студентки за написание дипломной работы.

В Харькове доцента ВУЗа поймали на взятке

Преподаватель, который является членов комиссии по защите дипломных работ, требовал от студентки 6 тыс 500 грн взятки за содействие в написании и защите дипломной работы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В сообщении говорится, что преподаватель одной из кафедр требовал и получил от студентки неправомерное денежное вознаграждение в размере 6 тыс 500 грн.

Отмечается, что в данный момент продолжаются следственные действия по уголовному производству, которое было возбуждено по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Черниговский лесничий попался на взятке. 


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