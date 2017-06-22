В Балаклее завершаются восстановительные работы после взрывов боеприпасов

Городской совет совместно с профильными структурными подразделения областной администрации работают в усиленном режиме. На сегодняшний день в 97% многоквартирных домов, которые были повреждены, заменены кровли, а в 98% - установлены окна.

Об этом в четверг утром, 22 июня, сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Шахненко. Он также рассказал, что на 80% завершены внутренние откосы, почти на 70% выполнены работы по установке входных дверей.

Правительство выделило на восстановительные работы сто миллионов гривен, из них 50 уже освоено. При этом за работами по каждому дому идет технический надзор и за каждым домом закреплены местные активисты, депутаты и сотрудники райадминистрации, которые ведут наблюдение за выполнением работ, - заверили в ОГА, добавив, что очень активно проверяется качество выполненных работ и правильность оформления документации. Вместе с тем Шахненко отметил, что 27 семей, чьи дома были полностью разрушены жильем обеспечат.

Напомним, ночью 23-го марта поступили данные, что на территории склада, принадлежащего Минобороны в Балаклее, возникло масштабное возгорание и взрывы боеприпасов.

Как сообщал УРА-Информ, из-за пожара на военном арсенале в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на один миллиардо долларов.