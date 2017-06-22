Так называемое "хлебное перемирие" продлится до конца лета, - Сайдик - ВИДЕО

Трехсторонняя контактная группа согласовала и участники рабочей группы по безопасности выступили с предложением так называемого "хлебного перемирия". Это означает полное прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая - с 24 июня по 31 августа.

Об этом на брифинге после завершения переговоров рассказал специальный представитель ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик. По его словам, такая инициатива, конечно же, получила поддержку и все стороны обязались донести ее до своего политического руководства.

Вместе с тем Сайдик назвал недопустимым нападение на персонал миссии ОБСЕ в оккупированной Ясиноватой Донецкой области. По его словам, в этом случае все стороны несут ответственность за безопасность и свободу перемещения сотрудников миссии. Они должны не только оперативно принимать меры по реагированию, но и подтвердить свою приверженность данному принципу на высшем политическом уровне, - заявил специальный представитель ОБСЕ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Минске контактная группа согласовала очередную дату режима тишины на Донбассе. Он начинается с 24 июня.