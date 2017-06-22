13:15 22.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд вызвал Януковича на заседание по рассмотрению его дела по существу

Оболонский районный суд города Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на судебные заседания по делу о его государственной измене.

Суд вызвал Януковича на заседание по рассмотрению его дела по существу

Повестка опубликована на сайте суда. Всего, по данные ведомства, должно состоятся десять заседаний.

Первое заседание назначено на 26 июня на десять часов утра. Как сказано в сообщении, затем Янукович вызывается на заседание 29 июня, 6, 12 и 13 июля и 3, 10, 17, 23 и 31 августа.

Вместе с тем в повестке отмечается, что стороне защиты предоставлена ​​программная возможность для участия обвиняемого в судебном заседании в режиме видео-конференции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу обвинительного акта в отношении экс-президента Виктора Януковича, который подозревается в государственной измене.


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