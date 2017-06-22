Рада увеличила штрафы за парковку на местах для инвалидов

Об этом сообщает РБК-Украина. Как отмечается, данный законопроект поддержали 244 народных депутата.

Таким образом за остановку или стоянку авто на местах для инвалидов предусматривается штраф от 1020 до 1700 грн. Однако это не касается случаев вынужденной стоянки.

Согласно закону, человек с ограниченными возможностями может использовать любое паркоместо, если на парковке отсутствуют обозначения паркомест для инвалидов.

Также устанавливается право на парковочное место для инвалидов возле жилых домов. При этом опознавательный знак водитель с инвалидностью» должен будет размещаться на автомобилях спереди и сзади.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве загорелась частная стоянка, повреждены несколько авто.