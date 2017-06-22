12:50 22.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Рада увеличила штрафы за парковку на местах для инвалидов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5629 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

Рада увеличила штрафы за парковку на местах для инвалидов

Об этом сообщает РБК-Украина. Как отмечается, данный законопроект поддержали 244 народных депутата.

Таким образом за остановку или стоянку авто на местах для инвалидов предусматривается штраф от 1020 до 1700 грн. Однако это не касается случаев вынужденной стоянки.

Согласно закону, человек с ограниченными возможностями может использовать любое паркоместо, если на парковке отсутствуют обозначения паркомест для инвалидов.

Также устанавливается право на парковочное место для инвалидов возле жилых домов. При этом опознавательный знак водитель с инвалидностью» должен будет размещаться на автомобилях спереди и сзади.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве загорелась частная стоянка, повреждены несколько авто.


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